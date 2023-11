¿El fin del autopago? Por esta razón las empresas minoristas están pensando eliminar el servicio

Hasta ahora muchas cadenas minoristas en Estados Unidos habían estado incluyendo entre sus formas de pago, las famosas taquillas de autopago, donde los compradores tienen la oportunidad de escanear y pagar por sí mismos los productos que desean comprar, sin tener que ocupar a un cajero.

Pese a que ya el servicio está bastante extendido en las mayores cadenas de supermercados y tiendas minoristas en Estados Unidos, son varias las que han decidido retirar este servicio de sus establecimientos, luego de que saliera a la luz un estudio que reveló cifras alarmantes para el sector.

Según los resultados de este estudio, las empresas que disponen de esta modalidad de pago, están reportando pérdidas de incluso el doble de lo que reportan las empresas que no ofrecen este servicio.

La razón por la que se presentan estas altas pérdidas es porque los usuarios suelen equivocarse al escanear sus códigos, ya sea porque usan códigos errados según los artículos que llevan en su carrito, o porque dejan de pasar los artículos por el escáner de forma accidental.

Otro porcentaje de estas pérdidas es debido a que otras personas muy malintencionadas, directamente eligen no pagar los productos, o pasar códigos de productos mucho más económicos que los que están llevando, lo cual genera pérdidas cuantiosas a las empresas.

Algunas de las empresas que han optado por usar esta modalidad son Walmart, Costco, Five Below o Wegmans, al menos en Estados Unidos. En Europa otro cúmulo de empresas usan esta técnica y también han registrado pérdidas superiores a la media de empresas que no aplican dicho sistema.