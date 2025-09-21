¿Cuándo comenzó la tradición de reglar flores amarillas en septiembre?

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva tradición se ha implantado en las sociedades de todo el mundo desde hace algún tiempo: regalar flores amarillas. Las flores de este color en específico se regalan a las personas más queridas, para expresar interés, amor y cariño. Pero a ciencia cierta, es poco conocida la génesis de esta tradición.

En Argentina, por ejemplo, el 21 de septiembre es el inicio de la primavera y también el día del estudiante, pero no es esta fecha la que tiene relación directa con el hecho de regalar flores amarillas. La costumbre comenzó a popularizarse en Tiktok rápidamente y ahora se ha convertido prácticamente en una norma.

¿De dónde viene esta tradición?

Quizás la generación de jóvenes adultos, que vivieron su infancia y adolescencia a mediados de la década del 2000, recuerden la exitosa serie de televisión argentina, Floricienta, que se estrenó en 2004. Es justo en este dramático donde tiene su origen esta tradición que ha crecido en Sudamérica.

En uno de sus más recordados episodios, Floricienta recibe un ramo de flores amarillas por parte de Franco Fritzenwalden, para celebrar la llegada de la primavera. Junto con la escena se reproduce la recordada canción “Flores Amarillas” que habla del romance juvenil. De ahí que se iniciara el movimiento de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre.

Hay algo de nostalgia

Con la popularización de TikTok, los usuarios comenzaron a compartir fragmentos de la popular serie, activando así la nostalgia de los adultos y el interés de los más jóvenes. El interés de regalar flores amarillas se elevó aún más con la llegada de la nueva serie llamada Margarita y que continúa la historia de Floricienta.

Por otro lado, el regreso de Flor Bertotti a los escenarios, ha avivado aún más la esencia de la celebración de las flores amarillas. Ahora hasta la inteligencia artificial inventa frases interesantes y cálidas para poner en las cartitas que acompañan las flores amarillas. Y tú ¿regalas flores amarillas?

