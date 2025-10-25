CDMX: Explosión frente al Monumento a la Revolución causa pánico y se registra en video

Suscríbete a nuestros canales

Un estallido estremeció el centro de la Ciudad de México luego de que un tanque de gas explotara dentro del restaurante “La Soldadera”, situado frente al Monumento a la Revolución. El siniestro generó pánico entre comensales y transeúntes, además de un incendio que alcanzó un edificio contiguo, la rápida acción de los equipos de rescate evitó una tragedia mayor.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, confirmó que unas 500 personas fueron evacuadas del restaurante y de estructuras cercanas. Elementos de Bomberos, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para atender la emergencia y controlar el fuego antes de que se extendiera por la zona comercial.

Los primeros informes apuntan a una fuga en un tanque de gas en la cocina del local. Entre las acciones tomadas tras la explosión destacan:

Control rápido del incendio por los bomberos.

Revisión de las estructuras afectadas para detectar posibles daños.

Inspección de las tuberías de gas en los comercios cercanos.

Aunque el impacto fue significativo, no se reportaron víctimas mortales, solo una persona fue trasladada a un hospital por intoxicación leve y varias más fueron atendidas por crisis nerviosas. Los paramédicos del ERUM brindaron apoyo en el lugar y ayudaron en la evacuación de los afectados.

Las autoridades mantuvieron el área cerrada durante horas para evaluar el estado de los edificios colindantes y prevenir nuevos incidentes. Los especialistas revisaron las conexiones de gas y electricidad, mientras Protección Civil recomendó a los negocios reforzar las medidas de mantenimiento preventivo.