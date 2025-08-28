Nadie ganó el Powerball y el premio del sábado alcanzó esta gran cantidad de dinero

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 28 de agosto, el premio mayor de la lotería del Powerball ascendió a una cifra de 950 millones de dólares que se acumulan para el sorteo del próximo sábado, después de que ningún boleto coincidiera con los números ganadores durante el miércoles por la noche.

De este modo, se convierte en el sexto premio más grande de la historia. Además, se trata de la ocasión número 39 consecutiva sin encontrar un ganador del premio mayor, desde el último boleto vendido en California el 31 de mayo de 2025.

¿Cuáles fueron los números ganadores del último sorteo?

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron los siguientes:

09

12

22

41

61

Powerball rojo 25 y el multiplicador Power Play fue de 4x.

Asimismo, la lotería informó que seis boletos resultaron ganadores mediante los cinco números blancos, representando premios de un millón para cada uno. Los tickets fueron vendidos en los estados de Arizona, Nueva York y Virginia. Mientras que otros tres boletos activaron la opción de Power Play, duplicando la cifra de los premios a 2 millones de dólares.

¿Cuánto dinero ganaron en el último sorteo?

En el último sorteo, seis ganadores obtuvieron 1 millón de dólares, los tres boletos ganadores de 2 millones con Power Play. También, 40 boletos fueron premiados con una suma de 50 millones de dólares y diez boletos premiados con 200 mil dólares.

¿Cómo cobrará el premio el posible ganador del sábado?

En caso de acertar los seis números del sorteo del sábado, el ganador podrá seleccionar alguna de las modalidades de pago, ya sea anual para recibir 950 millones de dólares, pagados en 30 años, o un pago exclusivo de 428.9 millones de dólares en efectivo, sin incluir los impuestos.

Foto: Referencial / Cortesía

Los boletos son distribuidos en 45 estados y en el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El costo del boleto es de 2 dólares y los sorteos se realizan los días: lunes, miércoles y sábados.