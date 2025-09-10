Cambios en el Seguro Social que afectarán los pagos a beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta crucial para todos los beneficiarios del Seguro Social. A partir del próximo mes, se implementará un cambio significativo en la forma en que se entregan los beneficios, lo que requiere la atención inmediata de ciertos beneficiarios para evitar interrupciones en sus pagos.

A partir del 30 de septiembre, el gobierno federal dejará de emitir cheques en papel para la mayoría de los pagos realizados a nivel federal, incluyendo aquellos correspondientes al Seguro Social y beneficios para veteranos. Esta medida busca modernizar el sistema de pagos y fomentar el uso de métodos electrónicos más seguros y eficientes.

Los beneficiarios que aún reciben sus pagos mediante cheques en papel son los que deben realizar este trámite urgente. Es fundamental que estas personas actúen antes de la fecha límite para asegurarse de que no habrá interrupciones en la recepción de sus beneficios.

Pasos para realizar el trámite

Si actualmente recibes tus pagos a través de cheques, aquí te explicamos cómo puedes inscribirte en el sistema de depósito directo antes del 30 de septiembre:

1. Instrucciones del Seguro Social: Sigue las pautas proporcionadas por el Seguro Social o por la agencia federal que gestiona tus beneficios. Puedes acceder a esta información haciendo clic aquí.

2. Llamada al Centro de Soluciones: Comunícate con el Centro de Soluciones de Pago Electrónico al 800-967-6857 para recibir asistencia directa.

3. Inscripción en Línea: Visita GoDirect.gov para inscribirte en el depósito directo de manera rápida y sencilla.

4. Apertura de Cuenta Bancaria: Si aún no posees una cuenta bancaria, puedes abrir una siguiendo las instrucciones disponibles en la página web mencionada anteriormente.