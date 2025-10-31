Jubilados en EEUU: Fechas y montos de los pagos de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Los jubilados en Estados Unidos pueden prepararse para la llegada del primer pago del Seguro Social, que se realizará el próximo mes. La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado que los depósitos comenzarán a enviarse a mediados de noviembre, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 mensuales para aquellos que se jubilaron a los 70 años.

De acuerdo con el calendario oficial, el primer grupo de beneficiarios, aquellos nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes, recibirá su pago el martes 12 de noviembre.

El segundo grupo, compuesto por quienes nacieron entre el 11 y el 20, verá reflejado su depósito el 19 de noviembre. Por último, los jubilados cuyo cumpleaños sea el 21 o después recibirán su pago el 26 de noviembre.

Montos de los beneficios

Los montos de los pagos mensuales varían según varios factores, incluyendo la edad de jubilación y el tiempo de cotización. Aquellos que comenzaron a recibir beneficios a los 62 años, la edad mínima para solicitarlo, pueden obtener hasta $2,831 por mes. En contraste, quienes esperaron hasta los 70 años pueden alcanzar el máximo permitido de $5,108 mensuales.

Desde el 30 de septiembre, una orden ejecutiva federal ha establecido que todos los pagos del gobierno, incluidos los del Seguro Social, deben realizarse electrónicamente. Esta medida tiene como objetivo modernizar el sistema de distribución de beneficios y reducir el uso de cheques impresos, que actualmente representan menos del 1% de los pagos emitidos.

Sostenibilidad del programa

El programa del Seguro Social se financia principalmente a través de impuestos sobre la nómina pagados por trabajadores y empleadores. Sin embargo, analistas advierten que, si el Congreso no toma medidas adecuadas, los fondos podrían agotarse parcialmente para 2034, debido al aumento en el número de jubilados y a la disminución de la población activa.

La SSA recomienda a los beneficiarios utilizar el calculador en línea disponible en su portal oficial para conocer el monto estimado de su pago mensual. Esta herramienta puede ayudarles a planificar mejor sus finanzas personales y asegurarse de que están preparados para la llegada de sus beneficios.