Google lanza polémico anuncio del Pixel 10 y se burla de la inteligencia artificial de Apple

Suscríbete a nuestros canales

Google ha desatado polémica al publicar un breve spot de 30 segundos en el que promociona su próximo Pixel 10 y, de forma indirecta, critica a Apple. Aunque no se menciona el nombre de la marca de la manzana, el mensaje apunta claramente a los retrasos en las funciones de inteligencia artificial prometidas por la compañía de Cupertino.

En el anuncio, mientras se muestran imágenes del nuevo Pixel 10, una voz en off lanza una clara indirecta: “Si compras un móvil nuevo por una función que está a punto de llegar, pero lleva a punto de llegar todo un año, podrías cambiar tu definición de ‘pronto’… o simplemente cambiar de móvil”. El comercial cierra con el lema “pídele más a tu móvil”, reforzando la idea de que los usuarios no deberían esperar indefinidamente por actualizaciones.

El nuevo Pixel 10 se presentará oficialmente el 20 de agosto, sin embargo, múltiples filtraciones han revelado gran parte de sus características, lo que llevó a Google a mostrar su diseño antes de tiempo. El anuncio llega como parte de una estrategia para diferenciarse de Apple y subrayar la rapidez con la que implementa nuevas funciones en comparación con su rival.

Recordemos que Apple anunció en 2024 su iniciativa Apple Intelligence, con la promesa de un Siri más potente y funciones avanzadas de IA. No obstante, más de un año después, gran parte de esas novedades no se han concretado, entre los retrasos más significativos destaca la nueva versión de Siri, cuya llegada ha sido pospuesta hasta 2026.

Con esta campaña, Google busca posicionarse como líder en la integración práctica de la inteligencia artificial en smartphones. La presentación del Pixel 10 no solo marcará un lanzamiento de producto, sino también un nuevo episodio en la rivalidad tecnológica entre dos gigantes que compiten por dominar el futuro de la IA en dispositivos móviles.