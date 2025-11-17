Fin del cierre del Gobierno: Trump firma proyecto de ley histórica

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del Gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos ha llegado a su fin tras 43 días de parálisis. El presidente Donald Trump firmó el miércoles 12 de noviembre un proyecto de ley que restablece las operaciones gubernamentales.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, afirmó Trump durante la ceremonia de firma en el Despacho Oval. Este acuerdo fue propuesto por los republicanos, con el apoyo crucial de seis demócratas, lo que permitió su avance legislativo.

Críticas a la oposición demócrata

Trump no escatimó en críticas hacia los demócratas, a quienes acusó de “extorsión” por haber provocado el cierre del Gobierno debido a desacuerdos sobre subsidios en el sector salud. “Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no deben olvidar esto”, enfatizó el presidente, sugiriendo que los demócratas eran responsables de la crisis.

El presidente también envió un mensaje claro a los republicanos en el Congreso, instándolos a eliminar la obstrucción parlamentaria para evitar futuros cierres gubernamentales. “No olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano”, advirtió, refiriéndose a las votaciones intermedias de 2026.

Aprobación en la Cámara de Representantes

La reactivación del Gobierno fue posible gracias a la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, donde se logró un resultado de 222 votos a favor y 209 en contra. Este paso fue crucial, ya que el Senado había dado su visto bueno días antes, con la colaboración de ocho demócratas que se unieron a los republicanos para desbloquear el acuerdo.

El proyecto de ley firmado por Trump asegura financiamiento para el Gobierno hasta enero y abarca tres iniciativas separadas que incluyen áreas críticas como agricultura, construcción militar, programas para veteranos y agencias legislativas hasta 2026. Además, se contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y servicios migratorios, así como la financiación completa del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), garantizando su funcionamiento hasta septiembre.

Consecuencias del cierre prolongado

El cierre del Gobierno tuvo repercusiones significativas, incluyendo la cancelación de miles de vuelos en los principales aeropuertos del país debido a la reducción de controladores aéreos que no recibían su pago. Esta situación subraya las implicaciones tangibles que puede tener una parálisis gubernamental prolongada en la vida cotidiana de los estadounidenses.