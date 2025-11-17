Impacto de la ola de frío ártico: Estados Unidos bajo temperaturas récord

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa ola de frío ártico ha azotado a Estados Unidos, afectando a aproximadamente 200 millones de personas y marcando la llegada de la primera gran tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno climático ha llevado a la nación a registrar temperaturas récord y nevadas significativas, generando preocupación y preparativos a nivel estatal.

El Sur en alerta: Temperaturas gélidas en camino

El avance del aire polar hacia el sur está causando estragos en varias ciudades, donde se anticipan temperaturas mínimas históricas. Ciudades como Birmingham (Alabama), Tupelo (Mississippi) y varias localidades en Tennessee se preparan para enfrentar un frío extremo este martes, con registros que podrían superar los mínimos históricos.

Caída extrema en Florida

Florida, conocido por su clima cálido, experimentará un drástico descenso en las temperaturas. Mientras que el domingo la temperatura del océano en Palm Beach alcanzaba los 27°C, se espera que algunas áreas de Miami desciendan a temperaturas entre -1°C y 4°C. Este fenómeno inusual ha llevado a la caída de iguanas de los árboles, ya que su metabolismo se ralentiza al bajar de los 10°C.

Anomalía térmica en el sur: Las proyecciones indican que las temperaturas máximas en algunas zonas del sur estarán entre 10 y 25 grados por debajo de lo normal, lo que representa un cambio drástico para la región.

Caos en el Medio Oeste y los grandes lagos: El impacto del aire helado ya se siente en el Medio Oeste, donde las condiciones invernales han generado caos en las carreteras.

En Chicago, se registraron casi 30 centímetros de nieve el lunes por la mañana, lo que llevó al condado de Cook a emitir una "alerta meteorológica invernal". Las intensas nevadas y vientos han complicado las condiciones de viaje, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores.

Peligro en las carreteras de Indiana

En Indiana, se han reportado numerosos accidentes vehiculares debido a la nieve por efecto lacustre, que ha dejado tasas de nevadas de hasta 3 pulgadas por hora. Las ráfagas de viento alcanzan velocidades de 30 a 35 millas por hora, complicando aún más la situación.

Nueva York se prepara para la tormenta invernal

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha instado a la población a tomar precauciones ante la llegada de la primera tormenta invernal.

La oficina de Hochul ha preparado una flota de 1,571 camiones quitanieves grandes y casi 200 quitanieves medianos para despejar las carreteras afectadas por la nieve.

Se esperan acumulaciones de nieve que oscilan entre 7 y 15 centímetros en el condado de Chautauqua, con hasta 30 centímetros en algunas áreas desde Erie (Pensilvania) hasta la costa oeste del estado. Además, es probable que se active el programa estatal “Código Azul” para proporcionar refugio a las personas sin hogar cuando las temperaturas caen por debajo de 0°C.

Las proyecciones indican que algunas partes del estado podrían experimentar temperaturas que desciendan hasta los -15°C, con una sensación térmica aún más baja, lo que refuerza la necesidad de precaución entre los residentes.