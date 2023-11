Estas son las tiendas que estarán abiertas y cerradas durante el Thanksgiving 2023

El próximo jueves, se festeja en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y, algunas cadenas ofrecen un descanso a sus empleados. Las predilectas por los ciudadanos son Cotsco, Walmart y Target, donde pueden adquirir variedad de artículos y productos.

La red de supermercados y cadenas que no laborarán durante el Thanksgiving 2023 son: Aldi, BJ’s Wholesale Club, Costco, Lidl, Publix, Sam’s Club, Target, Trader Joe’s, Walmart y Walgreens. Esta última, tendrá habilitadas las sucursales de 24 horas.

Mientras que, las tiendas departamentales y especializadas con las que no podrás contar incluyen: Nordstrom, Kohl’s, Bloomingdale’s, Dillard’s, HomeGoods, Macy’s, J.C. Penney, Marshalls, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, TJ Maxx, Apple Store, Best Buy, Dick’s Sporting Goods The Home Depot, Ikea, Lowe’s, Petco, PetSmart, Sephora y Ulta.

Si ameritas realizar una compra esporádica tendrás disponibles, las siguientes alternativas: Acme, Albertsons, Big Lots, CVS, Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar, Giant Food, Harris Teeter, Kroger, Meijer, Rite Aid, Safeway, Sprouts. Wegmans yWhole Foods.