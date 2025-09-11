Estados Unidos: Homenajes y actos a 24 años del atentado a las Torres Gemelas

Suscríbete a nuestros canales

Cada 11 de septiembre, Estados Unidos dedica un espacio a la memoria y reflexión por los atentados ocurridos en 2001, y este 2025 se cumplen 24 años de aquel suceso que dejó una huella profunda no solo en la nación norteamericana, sino también en el mundo entero. La jornada estará marcada por homenajes solemnes que buscan rendir tributo a las víctimas y a los héroes que respondieron en medio de la tragedia.

El 11-S fue una serie de ataques coordinados por 19 miembros de Al-Qaeda. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados, y tres de ellos impactaron contra símbolos estratégicos de Estados Unidos: las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono. El cuarto avión, gracias a la valentía de los pasajeros, terminó estrellándose en un campo de Pensilvania, evitando una catástrofe aún mayor.

Cronología de los ataques el 11 de septiembre

La secuencia de los hechos ocurrió en menos de dos horas, dejando al mundo en estado de conmoción:

8:46 am: impacto en la Torre Norte.

9:03 am: choque del segundo avión en la Torre Sur.

9:37 am: ataque contra el Pentágono.

10:03 am: caída del cuarto avión en Pensilvania.

El derrumbe de las torres y de otros edificios aledaños provocó la muerte de casi 2,800 personas, entre ellas bomberos, policías, agentes de seguridad y civiles.

La Plaza Memorial del World Trade Center será el epicentro de la conmemoración, allí se llevará a cabo la lectura de los nombres de las víctimas, acompañada del sonido de las “Campanas del Recuerdo” y la colocación de coronas florales.

Otros homenajes en Estados Unidos

Durante la jornada también se realizarán actividades en todo el país:

Minuto de silencio nacional a las 8:46 a.m.

Banderas a media asta en señal de luto.

Apertura del Memorial y Museo del 11-S.

Proyección del “Tribute in Light”, con dos columnas de luz azul visibles desde varios kilómetros.

Además, iglesias en Manhattan celebrarán misas y vigilias, abiertas para toda la comunidad.

El presidente Donald Trump tiene previsto asistir a un acto en el monumento del Pentágono y posteriormente al partido conmemorativo entre Yankees y Tigers en Nueva York. Paralelamente, bomberos y policías se reunirán en lugares tradicionales como el O’Hara’s Pub, cerca del antiguo World Trade Center, para rendir homenaje a sus compañeros caídos, reafirmando así el espíritu de hermandad y solidaridad que caracteriza estas conmemoraciones.