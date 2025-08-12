Descubre cómo comprar a crédito en MultiMax con CrediMax: Sin intereses y con grandes beneficios

Suscríbete a nuestros canales

MultiMax ha simplificado el proceso de compra a crédito con su innovador servicio CrediMax, diseñado especialmente para los miembros de PriorityMax. Si deseas disfrutar de la comodidad de pagar en cuotas sin intereses, este artículo te guiará a través de los pasos y beneficios que ofrece esta opción.

CrediMax es un servicio exclusivo que permite a los clientes financiar sus compras en MultiMax a través de cuotas sin intereses. Al realizar tu primera compra, accedes automáticamente a la categoría Classic, que te proporciona un cupo inicial de $200. Para activar este crédito, solo necesitas pagar un 40% del valor total de tus artículos como inicial, y el resto se puede dividir en seis cómodas cuotas quincenales.

Beneficios de usar CrediMax

Además de la facilidad de pago, CrediMax te ofrece una serie de ventajas adicionales:

• Premios por puntualidad: Si pagas tus cuotas a tiempo, no solo mantienes tu crédito, sino que también participas en sorteos mensuales con premios increíbles, desde electrodomésticos hasta gadgets.

• Aumento de límite de crédito: Al realizar un pronto pago (antes de 45 días), puedes avanzar a categorías superiores que ofrecen límites más altos y mejores condiciones de financiamiento.

Niveles y límites de CrediMax

CrediMax cuenta con varias categorías que permiten a los usuarios acceder a diferentes límites de crédito y condiciones de pago:

• Classic: $200 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

• Bronze: $300 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

• Silver: $400 de crédito | 30% de inicial en 8 cuotas

• Gold: $500 de crédito | 20% de inicial en 8 cuotas

• VIP: $600 de crédito | 20% de inicial en 10 cuotas

• Platinum: $800 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

• Diamond: $1000 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

¿Qué es PriorityMax y cómo afiliarse?

PriorityMax es el club de membresía de MultiMax que brinda acceso a beneficios exclusivos, incluyendo descuentos y atención preferencial. Para unirte, solo necesitas ser mayor de edad y pagar una cuota anual de $20. Puedes afiliarte:

• En persona: Visitando cualquier tienda MultiMax.

• En línea: A través de la app PriorityMax siguiendo las instrucciones para recibir tu credencial física.

Recuerda que los beneficios son personales e intransferibles.

Cómo pagar tus cuotas

Pagar tus cuotas con CrediMax es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de:

• La app PriorityMax

• El sitio web oficial

• Cualquier tienda MultiMax

Para reportar tu pago, ingresa al portal de PriorityMax desde la web de MultiMax, selecciona "PriorityMax", inicia sesión y elige "Reportar pago CrediMax cuotas". Una vez completada la transacción, introduce la referencia del pago para registrarlo. Aprovecha esta oportunidad para adquirir lo que necesitas sin preocuparte por los intereses y participa en sorteos que podrían premiarte por tu puntualidad.