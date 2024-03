¿Cuáles son las actualizaciones de la aplicación móvil CBP One?

En días pasados, el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. anunció el cambio de horario de las solicitudes de citas para los inmigrantes que requieren el asilo y optan por el uso de la aplicación CBP One.

A partir del año 2023 se han efectuado diversas mejoras en la plataforma, con la intención de ofrecer un servicio de calidad a los inmigrantes provenientes del centro y norte de México, quienes serán entrevistados por las autoridades de EE.UU.

Recientemente, las autoridades informaron sobre modificaciones en el registro, el cual es totalmente gratuito. Además, exhortaron a los inmigrantes a tomar las medidas preventivas para no caer en estafas y red de trata de personas.

De acuerdo a cifras de la Patrulla Fronteriza hasta el mes de enero de 2024, unas “459.118 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada utilizando CBP One en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas. Las principales nacionalidades que han sido procesadas son venezolana, mexicana y haitiana”.

¿Cuáles son los nuevos horarios?

Desde el 4 de marzo, los ciudadanos migrantes del centro y norte de México deberán consignar sus solicitudes entre las 12:00 PM y 11:50 PM.

¿Cuál es el proceso para formalizar la inscripción?

Los solicitantes deben inscribir a todas las personas que viajarán con usted, quienes comparten el mismo destino en los EE.UU. Seguidamente, realizar el proceso de la cita y el resultado será informado el día posterior.

¿Cuál es el límite de personas por grupo en la aplicación?

Es importante mencionar que la aplicación tiene un límite de 10 personas por cita.

¿Cómo puedo saber si fui seleccionado?

Las personas calificables recibirán una notificación a las 12:00 PM mediante la aplicación o en su defecto, les llegará un mensaje a través del correo electrónico.

¿Qué debo hacer si fui seleccionado para la cita?

Las personas tienen un lapso de 23 horas para la confirmación de la cita. En este sentido, tendrá que realizar una “verificación de geolocalización”, con el objetivo de corroborar que se encuentra en las áreas de centro y norte de México.

¿Cuál es el límite para opciones para procesar las citas?

No hay un límite establecido. La persona puede optar cuantas veces lo desee, luego de ser notificado que no ha sido aprobada la solicitud. Sin embargo, se le dará prioridad a las personas que lleven más tiempo intentando realizar el proceso.