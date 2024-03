Esto dicen los neoyorkinos sobre los salarios en EE.UU.

Un informe socioeconómico denominado “True Cost of Living” (El Verdadero Costo de la Vida) reveló que los precios han aumentado en Nueva York y los ingresos medios se han elevado un 71%. Mientras que el 36% de los hogares no poseen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas desde el 2021.

De acuerdo a las últimas investigaciones al menos 50% de los neoyorkinos en edad laboral presentan dificultades para costear lo necesario para vivir en la ciudad y de esta cantidad, 3 millones luchan por costear una alimentación saludable.

Cabe destacar que el costo de la vida más caro se posicionó en el Bajo Manhattan con 7.956 dólares al mes, en una familia integrada por dos adultos y un niño en edad escolar. Por otra parte, el más barato ubicado en el Bronx cercano a los 5.000 dólares mensuales.

De igual modo, los costos relacionados con el cuidado infantil representan uno de los grandes desafíos para los neoyorkinos de clase media. En este sentido, una madre entrevistada por ABC News detalló que pagar 2.700 dólares al mes por una guardería, resultando bastante elevado si se agregan gastos de alquiler y otros.

La presidenta del United Way de Nueva York, señala que: “Las familias están descubriendo entre vivienda, cuidado infantil y transporte, es casi imposible, y lo que sabemos por cada noticia que vemos es que (…) la clase media está abandonando la ciudad de Nueva York porque están pagando más por el cuidado infantil que por el alquiler”.

El martes pasado fue presentado por las autoridades un plan de acción destinado a los gobiernos locales, federales y estatales. Sin embargo, los organizadores del informe aseveran que los empleados del sector público requieren la implementación de cambios en su economía, pues los salarios actuales no permiten tener una calidad de vida.

Asimismo, en otra encuesta publicada en esta semana detalló que un 30% de los residentes calificaron de manera positiva con respecto a los costos para obtener una calidad de vida y la mitad señaló que tiene planes de quedarse residenciado en la ciudad.