Cambios históricos en la jubilación: Nuevas normativas del Seguro Social en EEUU

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado modificaciones significativas en el sistema de jubilación que afectarán a millones de beneficiarios del Seguro Social a partir de 2025. Estos cambios incluyen ajustes en la edad mínima para acceder a los beneficios y un incremento en el costo de vida (COLA) que impactará directamente en los pagos mensuales.

Uno de los cambios más destacados será la implementación de un ajuste por Costo de Vida (COLA) del 2,5%. Este mecanismo está diseñado para ayudar a los beneficiarios a mantener su poder adquisitivo frente a la inflación. El aumento se aplicará a los pagos correspondientes al período de cobertura, lo que influirá en los créditos acumulados por los cotizantes a lo largo de su vida laboral.

Nuevas edades de jubilación

A partir de 2025, aquellos que cumplan 62 años podrán iniciar su trámite de jubilación, aunque recibirán un monto reducido. Para quienes decidan postergar su retiro, se ofrecerán beneficios más altos. Para los nacidos en 1958 y principios de 1959, la edad de jubilación completa se mantendrá en 66 años y ocho meses según la normativa vigente en 2024.

La Administración del Seguro Social (SSA) permite a los ciudadanos presentar sus solicitudes hasta cuatro meses antes de cumplir con la edad correspondiente. Aquellos nacidos en 1959 o antes podrán jubilarse sin penalizaciones en 2025, mientras que quienes nacieron en 1960 alcanzarán la edad plena de jubilación al cumplir 67 años.

Además, es importante mencionar que los beneficiarios que comiencen a recibir su pensión y continúen trabajando no verán reducidos sus beneficios por ingresos adicionales.

Beneficios para sobrevivientes y Medicare

Las personas que hayan perdido a su cónyuge podrán acceder a beneficios de sobreviviente a partir de los 60 años, o desde los 50 si presentan alguna discapacidad. Al cumplir 65 años, también tendrán derecho a Medicare, que incluye el seguro para hospitalizaciones (Parte A) y consultas médicas (Parte B).

La SSA ha establecido un procedimiento para calcular la penalización por jubilación anticipada, que depende de los años de cotización y el tiempo restante hasta alcanzar la edad plena. Durante los primeros 36 meses, cada mes anticipado resulta en una reducción del beneficio mensual de aproximadamente 0,55%. Después de este período, la reducción es menor, alcanzando un 0,42% por mes. Por ejemplo, una persona nacida en 1960 que se jubile a los 62 años enfrentará una reducción permanente del 30% en su pensión.

Estados libres de impuestos para jubilados en 2025

Según datos de Econews, varios estados han implementado políticas fiscales que eximen ciertos ingresos relacionados con la jubilación. Entre ellos se encuentran:

• Pensilvania: Exime impuestos sobre ingresos provenientes de cuentas IRA, 401(k) y beneficios del Seguro Social.

• Illinois: Los ingresos de planes de retiro como 401(k), pensiones y pagos del Seguro Social están exentos de impuestos estatales.

• Iowa: Residentes mayores de 55 años no pagan impuestos sobre retiros de cuentas 401(k) o IRA ni sobre beneficios del Seguro Social.

• Misisipi: Exime del pago de impuestos sobre ingresos de planes de jubilación y del Seguro Social, cumpliendo con requisitos específicos.

Estos cambios representan un giro significativo en las políticas de jubilación en EEUU, afectando tanto la planificación financiera como el bienestar de futuros jubilados.