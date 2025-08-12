Cambios en la licencia de conducir para mayores de 65 años: Nuevas reglas del Gobierno

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado modificaciones significativas en las leyes de tránsito que impactarán directamente a los conductores mayores de 65 años. Estas nuevas regulaciones buscan mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en los que están involucrados adultos mayores.

Una de las principales novedades es la eliminación de la renovación automática del carnet de conducir para los conductores mayores. A partir de ahora, quienes superen los 65 años deberán someterse a evaluaciones más frecuentes para poder renovar su licencia. Las pruebas obligatorias incluirán:

• Prueba de la vista

• Evaluación cognitiva

• Examen práctico de manejo

Estas medidas se han tomado en respuesta al creciente número de accidentes fatales que involucran a conductores mayores. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el porcentaje de conductores mayores de 65 años implicados en choques mortales ha aumentado del 13,7% en 2023 al 14,7% en 2024.

Normativas diferenciadas por estado

Aunque la normativa tiene un carácter nacional, cada estado podrá establecer criterios específicos para la implementación. Algunas de las diferencias incluyen:

• California: Exámenes visuales obligatorios a partir de los 70 años.

• Florida: Evaluaciones requeridas desde los 80 años.

• Texas: Requisitos que comienzan a los 79 años, según la decisión del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Frecuencia de renovación según la edad

La renovación del carnet de conducir será gradual y dependerá de la edad del conductor:

• De 70 a 80 años: Renovación cada 4 años con examen de la vista.

• De 81 a 86 años: Renovación cada 2 años con evaluación visual y examen cognitivo si hay signos de deterioro.

• Desde los 87 años: Renovación anual con examen práctico obligatorio.

Además, cualquier persona, ya sea un médico, familiar o vecino, podrá notificar al DMV si considera que un conductor representa un riesgo al volante.

Los adultos mayores podrán presentarse a las pruebas visuales con sus lentes habituales, lo que permitirá detectar afecciones como cataratas, glaucoma o pérdida de nitidez visual que podrían comprometer su seguridad al conducir.