Bank of America: Fechas de cierre en noviembre y advertencia para usuarios en EEUU

Los clientes de Bank of America deberán prepararse para dos interrupciones importantes en el servicio durante noviembre, debido a feriados nacionales que afectarán a toda la red financiera de Estados Unidos. Aunque las sucursales no abrirán en esas fechas, el banco recuerda que otras herramientas seguirán disponibles para evitar contratiempos.

Cierre de Bank of America por el Día de los Veteranos

El primer día de suspensión será el martes 11 de noviembre, cuando se conmemora el Día de los Veteranos. Durante esta jornada, los centros financieros del banco estarán completamente cerrados, lo que limita todo tipo de gestiones presenciales. Este feriado federal impacta cada año en el funcionamiento de instituciones públicas y privadas. A continuación, algunos de los servicios que no funcionarán en sucursales.

Atención en ventanilla para depósitos y retiros

Asesoría presencial

Trámites de documentación bancaria

Procesos que requieren firma física

El segundo cierre será el jueves 27 de noviembre, fecha en la que Estados Unidos celebra Acción de Gracias. Este feriado paraliza gran parte de la actividad económica y financiera del país, lo que incluye el cierre de los mercados y la pausa de las oficinas gubernamentales. Bank of America seguirá la normativa federal y mantendrá sus puertas cerradas.

En este caso, las Operaciones afectadas por la inactividad, serían:

Compensación de cheques

Transferencias que no son inmediatas

Movimientos ACH que requieren revisión

Trámites presenciales

Sin embargo, a pesar del cierre físico, Bank of America destaca que su infraestructura digital operará sin interrupciones. Esto permitirá a los usuarios realizar movimientos esenciales sin necesidad de acudir a una sucursal, una alternativa clave para quienes necesiten respuestas rápidas durante los feriados.

Es importante recordar que, aunque las plataformas digitales funcionen, los feriados se consideran días no hábiles dentro del sistema bancario. Por ello, algunos movimientos podrían reflejarse al siguiente día laborable, especialmente aquellos que requieren intervención manual o procesos internos del banco.