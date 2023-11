4 Consejos para aprovechar al máximo los descuentos de Cyber Monday

El Cyber Monday es una excelente oportunidad para comprar en línea y aprovechar las ofertas y descuentos que suelen estar disponibles en buena parte de las plataformas web de las principales cadenas minoristas. No obstante es importante tomar en cuenta que existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a sacarle un mayor provecho a estas rebajas de temporada.

A continuación te contamos cuáles son algunas de las recomendaciones que puedes aplicar para ahorrar tiempo y dinero:

1- Antes de comprar, revisa las redes sociales de las tiendas. Allí suelen publicar sus mejores ofertas. Muchos consumidores compran directamente desde Instagram, Facebook o TikTok.

2- Busca cupones y códigos promocionales. Puedes obtener un descuento extra además del que ya te ofrece el Cyber Monday. Hay cupones para productos específicos o para toda la tienda.

3- Compra lo que quieres, no lo que está en oferta. Es importante tener claro lo que deseas comprar y buscar solo esos artículos. Así evitarás distraerte con ofertas que no te interesan y hacer compras impulsivas. Fíjate un presupuesto y respétalo.

4- Verifica si el envío está incluido. A veces la oferta no es tan buena si tienes que pagar por el envío. Siempre que puedas, elige productos con envío gratis. Así ahorrarás dinero y tiempo. Si no hay envío gratis, revisa los recargos al finalizar la compra. Si son muy altos, quizás no valga la pena comprar.