NFL: ¡Arrestado! El safety de los Raiders Roderic Teamer enfrenta problemas con la justicia

Apenas un día después de ser activado de la lista de reserva de lesionados, Roderic Teamer volvió a figurar como una ausencia de Las Vegas Raiders al ser arrestado el pasado domingo por conducir a exceso de velocidad. Posteriormente, se dictaminó que el deportista estaba bajo los efectos del alcohol, lo que representa un delito más agravado.

Teamer pasó gran parte de la campaña lidiando con una lesión en el tendón de la corva que sufrió en uno de los primeros duelos del año, contra los New England Patriots el 15 de octubre. Finalmente, cuando comenzaba a entrenar nuevamente con sus compañeros, fue dejado en libertad por la gerencia del club debido a sus inconvenientes legales.

"Sí, siempre es difícil cuando tienes que liberar a un jugador", dijo el entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, el lunes. "No espero con ansias esa conversación. La odio. La odio. No es buena. No es un buen sentimiento".

"Creo que esto se aplica a todos nosotros. El máximo respeto por Teamer como persona, lo conocí bien, tuve muchas buenas conversaciones con él. Le deseo lo mejor. A veces es el momento equivocado y este es uno de esos casos. Decidí avanzar", subrayó.