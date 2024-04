¡Nadie cuenta con él! El Checo Pérez cuenta sus últimos meses en la Fórmula 1

El sorpresivo movimiento de Lewis Hamilton como nuevo piloto de Ferrari a partir de la temporada 2025 de la Fórmula 1, continúa atrayendo diferentes secuelas en el resto de la parrilla. Varias escuderías continúan sin hacer oficial su alineación titular de pilotos para la venidera campaña de la categoría reina del deporte motor, y con varios pilotos libres en el mercado, varios podrían ser sacrificados.

Uno de esos equipos es Red Bull Racing, quien, a pesar de tener a dos de los mejores pilotos de la actual parrilla, no tienen el “100%” con ninguno de los dos. El tres veces campeón del Mundo, Max Verstappen, podría abandonar el cuadro de las bebidas energéticas tras sus comentarios controversiales ante Christian Horner; mientras que Sergio Pérez debe ganarse su renovación con buenos resultados.

Ante esta disyuntiva e incertidumbre para el 2025, el que fuera campeón del mundo en 1997, Jacques Villeneuve, ofreció sus comentarios al respecto de quien debería ser nuevo piloto de los “Toros Rojos” a partir de la venidera campaña de la Fórmula 1.

"Red Bull y Mercedes necesitan a alguien que sea conocido por ser agresivo, egoísta cuando tiene que serlo, que tenga hambre y sepa lo que hace falta. El único que podría hacerlo es Fernando. Sería una buena elección. No se sabe si es la elección correcta, porque a algunos equipos les ha resultado difícil trabajar con él en el pasado. A otros les ha resultado fácil. No es fácil trabajar con equipos como Red Bull y Mercedes. Si no le gustas a Helmut (Marko) o a Toto (Wolff), tienes problemas. Puede ser muy complicado", expone a OLBG el ganador de 11 grandes premios de F1.

¿Verstappen o Checo?

Por otro lado, el ex piloto canadiense pone en duda la posible salida de Max Verstappen de la escudería Red Bull, puesto que no cree que Toto Wolff realmente tenga en sus planes hacerse con los servicios del neerlandés. "No me puedo imaginar que Toto quiera a Max. La única razón por la que está considerando la idea es sólo para molestar a Red Bull”, argumenta el canadiense de 52 años.

Y agregó: "Hay mucha venganza personal dentro y fuera de Red Bull en este momento. Todo es un lío. ¿Sería el equipo tan bueno sin Horner? Es una pregunta difícil. ¿Ganaría el equipo sin Verstappen? Probablemente".