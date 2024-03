Fórmula 1: ¿Le hacen trampa? Checo Pérez y su crítica para su actual monoplaza (+Video)

A pesar de haber subido al podio en dos ocasiones durante el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez ha expresado su incomodidad al volante del RB20, actual monoplaza de la escudería Red Bull Racing. El piloto mexicano no se siente del todo cómodo con el monoplaza, una situación que ha generado interrogantes sobre su rendimiento y expectativas para las próximas carreras.

En declaraciones al medio RacingNews365, Pérez reconoció que "por el momento el coche no es muy cómodo para mí", aunque también destacó que "entiendo mucho más de cómo maximizar el rendimiento". Esta falta de adaptación al RB20 ha afectado su desempeño en comparación con su compañero de equipo, Max Verstappen.

"No he podido estar a la altura de Max, por lo que mi pelea ha sido contra el resto de la parrilla", confesó el tapatío. "Debería haber estado en la primera fila en Bahréin, pero no lo logré. Por una décima o así, se ordenan las cosas en la carrera", agregó, haciendo referencia a su error en la clasificación del Gran Premio de Bahréin.

Pérez también señaló que "no teníamos la configuración correcta con nuestros reglajes y no somos buenos cuidando el neumático", lo que afectó negativamente su rendimiento en la carrera inaugural de la temporada.

Preparado para el desafío en Australia

A pesar de las dificultades, Checo se muestra optimista y listo para afrontar el Gran Premio de Australia, la tercera fecha del calendario 2024. "Estoy listo para la carrera de este fin de semana en Melbourne", declaró con determinación.

Sin embargo, la pista australiana no ha sido la más favorable para Pérez. En sus doce participaciones en el Gran Premio de Australia, solo ha logrado sumar 41 puntos, una cifra baja en comparación con otros circuitos.

A pesar de este historial irregular, el piloto mexicano ha tenido buenos resultados en Melbourne en los últimos años. En 2022 logró su mejor actuación en la pista australiana al obtener el segundo lugar, mientras que en 2023 finalizó en quinta posición saliendo desde el pit lane.

Checo Pérez buscará aprovechar la inercia positiva que ha adquirido en las últimas carreras para obtener un buen resultado en el Gran Premio de Australia. Su objetivo es superar las dificultades con el RB20 y demostrar su capacidad para competir al más alto nivel, peleando a la par de su compañero de equipo Max Verstappen. La incómoda realidad del monoplaza y la presión por mejorar su rendimiento serán los principales desafíos que deberá enfrentar el piloto mexicano en la búsqueda de la redención en la pista australiana.