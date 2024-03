Checo Pérez confiesa lo complicado que es competir para Red Bull (+Declaraciones)

Sergio "Checo" Pérez quiere ganarse la renovación como piloto de Red Bull y en este inicio de la Fórmula 1 lo está demostrando, en las competencias celebradas en Bahréin y Arabia Saudita consiguió un quinto y tercer lugar; sin embargo, a pesar de no tener un mal nivel sigue muy lejos de su compañero belga, Max Emilian Verstappen, quien le saca 15 puntos de ventaja en la clasificación general.

Ante esto, el piloto mexicano dio varias declaraciones sobre la gran presión que los conductores sufren en Red Bull, confesando que por ello, muchos compañeros de profesión no lograron mantenerse en el puesto en años anteriores, "Siempre hay presión en la F1, es algo consustancial a competir en la élite. Siempre hay que rendir en todas las condiciones y en todas las carreras, eso es normal. Pero en Red Bull es distinto. Existe una razón por la que muchos pilotos no han sobrevivido aquí. La presión es mayor en este equipo. En Red Bull se exige de forma diferente al de resto de equipos".

Cabe destacar que, el talentoso deportista azteca, llegó en el año 2021 y desde entonces ha tenido un buen rendimiento, no obstante, deberá superar las expectativas para que la institución decida ampliar su vinculación, "El ruido exterior siempre estará ahí, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero es importante asegurarte de que eres capaz de abstraerte. Sólo me queda darlo todo y prepararme lo mejor que pueda".

Algunos conductores que no pudieron con sobreponerse ante la gran presión fueron Daniil Kvyat, Pierre Gasly o Alex Albon, por lo que, Checo debe impresionar para quedarse más años con Red Bull, escuadra donde el único intocable es Verstappen.