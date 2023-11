¡Por la revancha! Ryan García quiere medirse nuevamente ante Gervonta Davis (+Video)

Luego de que en el pasado mes de abril el peleador de ascendencia mexicana, Ryan García perdió estrepitosamente ante Gervonta Davis, pero ahora quiere una revancha, alegando que no estaba en su mejor momento en la anterior refriega.

"Quiero conseguir mi revancha con el peso adecuado. Él sabe que no era quien realmente era, realmente no me importa lo que digan, yo no peleo así", sostuvo "KingRy" en una reciente entrevista con Fight Hub TV.

"Soy mucho mejor que eso y soy mejor que él. No me importa si me gana, soy mejor que él. Dame mi revancha y lo venceré. Voy a reconstruirme de nuevo... Si tengo que pasar por un Teófimo López o un Devin Haney para conseguirlo, entonces lo haré", agregó contundentemente.

El boxeador de 25 años indicó que se seguirá desempeñándose entre las 140 y las 147 libras hasta que vuelva a subirse al ring ante 'Tank', señala The Sportster.