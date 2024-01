¿Guerra en México? De concretarse la pelea Canelo-Benavidez, este sería el escenario para ese pleito (+Detalles)

Comenzó el 2024 y aún no se tiene claro cuál es el panorama para el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez con sus peleas en este año que comienza, a lo que se siguen sumando comentarios entorno a una posible refriega contra su compatriota David Benavidez.

Lo más reciente es que el padre y entrenador del "Monstruo Mexicano", José Benavidez Sr, soltó una propuesta en res sociales, de lo que podría ser el escenario ideal para que su pupilo vaya en la búsqueda de los cuatro títulos mundiales del peso supermediano.

Benavidez padre sugirió que el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México sea el lugar para el hipotético pleito en el mes de mayo.

A través de una publicación en la red social Instagram, Benavidez publicó: “¿Qué piensan? Háganmelo saber”, la imagen es una poster de pelea en el que salen los dos púgiles e incluso una fecha tentativa que sería el 4 de mayo de este año.

Pero esto no podría ser posible, puesto que el histórico coso Azteca no estará disponible en la presunta fecha, puesto que no podrá ser usado en este año, debido a remodelaciones pensando en lo que será el Mundial FIFA 2026.