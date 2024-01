Julio César Chávez comenzó el año con un fuerte mensaje para su hijo

Julio César Chávez es uno de los boxeadores más reconocidos en la historia del deporte y uno de los más influyentes para México, como deportista es un fuera de serie y lejos de los deportes no se ha visto envuelto en muchos escándalos importantes. Sin embargo, aprovechó este comienzo del año 2024 para dejarle muy claras las cosas a su hijo Julio César Chávez Jr.

En su cuenta oficial de 'X' Julio César Chávez mostró un mensaje de feliz año 2024 para sus seguidores y aprovechó de enviarle un mensaje a Julio César Chávez Jr que se ha visto involucrado en muchos problemas extradeportivos, en las imágenes resalta... "Ojala Dios quiera y te caiga un proyecto de luz y deja de decir tantas pendejadas".

Por otra parte, el mismo Julio César Chávez comentó que no podía ayuda a su hijo porque las leyes en Estados Unidos son diferentes y él no está en la labor de afectar su estabilidad en dicho país. JCC... "Respecto a mi hijo Julio, la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí, y todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudó. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro".

Por otra parte, se le vio en un gran estado de forma entrenando en su gimnasio lanzando un par de golpes para calentar en un video ya estando en 2024... "Hola amigos, llegó el año nuevo y todo con buena actitud, a entrenar duro todos los días".