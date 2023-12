El youtuber Jake Paul está confiado de que puede conseguir una pelea contra Canelo Álvarez

La estrella de Youtube convertida en boxeador, Jake Paul, regresa a los ensogados este 15 de diciembre cuando pelee ante Andre August en el Caribe Royal Cribe Resort en Orlando, Florida, pero más allá de hablar de su preparación, el polémico púgil cree que un combate contra el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez es un escenario realista para el futuro.

Para Paul, la pelea lo enfrentará al segundo boxeador profesional de su carrera de ocho peleas. En febrero, Paul sufrió una derrota por decisión dividida en ocho asaltos cuando se enfrentó al prospecto invicto de peso semipesado, Tommy Fury.

Paul se recuperó de la derrota en agosto, con una decisión unánime en diez asaltos sobre el veterano de las MMA Nate Diaz.

"Creo que el camino que estoy tomando ahora me prepara en el futuro para pelear con Canelo", dijo Paul a The MMA Hour. “Incluso es simplemente mostrarle que puedo pelear 10 o 12 rounds contigo, [que] lo he hecho con boxeadores profesionales reales y legítimos y los vencí.

"Entonces, cuando venza a estos muchachos en el año o dos por venir, y sigo elevando el nivel de la oposición, creo que yo contra Canelo se convierte en una pelea realmente interesante y algo en lo que mucha gente diría, 'Oh, Jake va a ser destruido.” Pero hay algo divertido en tu mente, lo mismo con Francis Ngannou y Tyson Fury. ‘¡Sí, pero él es el tipo más grande que tiene poder de golpe!’ Entonces se convierte en una pelea realmente divertida e interesante que creo que es histórica, y Canelo ha expresado interés en entrevistas, así que creo que estamos más cerca de lo que pensamos”.