El mexicano Óscar Duarte lanza dura advertencia a Ryan García en el pesaje oficial (+Video)

Todo quedó listo este viernes para el combate entre los mexicanos Ryan García y Oscar Duarte, luego de que ambos cumplieran con la balanza para el pleito pactado en las 143 libras, en el que se estará disputando el título súperligero Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Houston.

García marcó 143 en las báscula, mientras que el "Migraña" puso la aguja en 142.8 libras, dejando los ánimos caldeados para subirse al ring del Toyota Center en el estado tejano. Duarte le dejó un claro mensaje a "KinRyan".

"Me siento bien, este es mi momento, es mi tiempo, estoy listo para este sábado, hice una gran preparación, tengo un gran equipo, grandes fans, una gran empresa. Mañana voy a disfrutar la pelea voy a ganar y que viva México. Ryan es un gran rival, es un peleador top y quiero enfrenar a los mejores, creo que se equivocó porque yo voy a ganar mañana esta pelea, tengo mucha confianza, es por mi preparación porque es la mejor que hice en mi vida, me siento listo y tengo fe de que mañana todo va a salir bien. Sé que mañana me va a conocer el mundo, estoy contento por eso", sostuvo Duarte.

Este pleito es el regreso de Ryan a los ensogados luego de la dura derrota ante el temido Gervonta Davis el pasado mes de abril, en el que perdió estrepitosamente.