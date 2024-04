Así fue el infierno que vivió Ana Peleteiro tras la lesión de Yulimar Rojas

Ana Peleteiro es una de las atletas españolas que más éxito ha tenido en los últimos años. Su desempeño está fuera de toda duda con una carrera plagada de victorias; sin embargo, desde la explosión de la venezolana Yulimar Rojas, la española tuvo que recibir atención especializada para superar ese shock.

Peleteiro cuenta un poco en una pequeña entrevista sus sensaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024; en esa línea se mostró confiada y segura de lograr un buen resultado; pero también resaltó que la pasó mal con la lesión de Yulimar Rojas; la venezolana sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, lo que la mantendrá alejada entre 4 y 6 meses.

Ana comentó que estuvo presenten en el momento de la lesión de Yulimar: "Éstaba allí. Entonces lo último que pensé fue en lo deportivo. Pensé en que una amiga se acababa de hacer daño". Por otra parte, resaltó: "Entonces fue un poco.... La verdad, un shock".

Y continuó Peleteiro: "Muy triste la verdad, porque al fin y al cabo estar lejos de tu casa, lejos de tu familia... Es una situación en la que nadie querríamos vernos".

Ana Peleteiro recibió ayuda tras la lesión de Yulimar Rojas

Tras conocer el alcance de la lesión de Yulimar Rojas, Ana Peleteiro vivió un verdadero infierno mental. Confesó que debió buscar ayuda para superar el shock que la lesión le había causado; ya que en todo momento pensaba que podría pasarle lo mismo. "Tuve que pedir ayuda terapéutica y tener una sesión con Rebeca, mi coach mental, porque cuando cuando eso pasó, me cogió como muy de sopetón y me costó gestionarlo".

Por otra parte resaltó: "Me entró mucho miedo y, al fin y al cabo es lo que me dice Rebeca, o sea, tú has hecho las cosas bien Ana, no tiene por qué pasarte nada, sigue haciéndolas bien para seguir, pues eso, despistando todo ese tipo de problemas".

De esa forma logró superar ese momento y se ve preparada para lograr el oro olímpico en triple salto; ahora que no estará Yulimar Rojas en la pelea.

Ana Peleteiro se ve preparada para el oro olímpico

Ana Peleteiro resaltó que ahora tiene una nueva mentalidad para afrontar las olimpiadas; de hecho, considera que tiene opciones de oro. "Han aumentado las exigencias, pero con cabeza. Es un año muy delicado, puede pasar de todo".

De igual forma comentó: "Antes estaba centrada, pues ahora tengo que estar más porque yo antes entrenaba para ser subcampeona olímpica y ahora por ser campeona olímpica".

Peleteiro está preparada para lograr un gran resultado en París 2024.