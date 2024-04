¡En plena recuperación! Así entrena Yulimar Rojas para regresar a las pistas (+Video)

Yulimar Rojas es una de las deportistas más importantes que ha dado Venezuela en toda su historia. Pocos atletas han dominado como ella lo ha hecho en el salto triple. Desde 2016 hasta la actualidad no se baja de un podio.

Por eso la noticia de que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un duro golpe para el país, que esperaba verla repetir en la capital francesa lo hecho en Tokio 2021, cuando no solo ganó la medalla de oro, sino que también rompió el récord mundial al saltar 15.67 en su último intento. Fue un momento de emoción nacional que no se podrá repetir.

Sin embargo, la deportista de 28 años todavía es joven y podría tranquilamente estar en los JJ.OO de Los Angeles 2028. Así que no se detiene y comenzó su rehabilitación para regresar a las competiciones internacionales en las que ha sido la mejor.

Yulimar Rojas se prepara para su regreso

En sus redes sociales, Yulimar Rojas publicó un video en el cual se la ya realizando ejercicios físicos en el gimnasio, solo dos semanas después de haberse sometido a una operación que le impidió estar en la magna cita del deporte.

"13 días post-operatorio y todo transcurre con normalidad por aquí mientras empezamos a movernos con tranquilidad progresivamente. Las sensaciones son óptimas y agradables les estaré contando como marcha todo", escribió Rojas en su cuenta de Instagram.

En su palmarés, Yulimar Rojas posee par de preseas olímpicas, una de oro y otra de plata. Además, es la vigente tetracampeona mundial de salto triple y posee el récord mundial de la disciplina con 15.74 metros.