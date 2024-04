Yulimar Rojas salió de la clínica y le envía un mensaje a Venezuela

Al mal tiempo, buena cara. Bajo esa premisa inicia Yulimar Rojas su proceso de recuperación, luego de sufrir una devastadora y muy dolorosa lesión en el tendón de aquiles de su pierna izquierda, lesión que además significa el final de sus esperanzas de defender la medalla de oro olímpica en París 2024.

La noticia sin duda ha caído como un balde de agua fría, tanto para la atleta como para el país, que tenía puestas sus esperanzas en Yulimar para conseguir nuevamente un oro olímpico, algo que tan solo ha ocurrido en cuatro ocasiones en toda la historia.

Pero el pasado no puede cambiarse, y Yulimar Rojas lo sabe, por lo que este domingo compartió un texto de agradecimiento para todo el país a través de sus redes sociales, para así dejar bien en claro que ya está enfocada en pasar la página y concentrarse en su recuperación para regresar lo más pronto posible a las pistas, para seguir dominando su disciplina.

"Hoy he dejado la clínica. Quiero agradecer todas las muestras de cariño, todas las atenciones y los mensajes tan llenos de amor que he recibido. Estoy feliz y llena de optimismo frente a esta etapa de mi vida que me toca afrontar. Abrazos y besos a todos", expresa el mensaje escrito por la actual campeona olímpica y dueña del récord mundial en salto triple femenino.

La lesión de la atleta venezolana ocurrió en Barcelona, España, mientras entrenaba justamente para llegar de la mejor manera a la justa olímpica que se llevará a cabo en la capital de Francia. Ahora, Rojas deberá afrontar un largo proceso de recuperación antes de poder regresar a la competencia.