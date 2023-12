Aaron Rodgers destruyó las ilusiones de los fanáticos de los Jets con estas declaraciones (+Video)

Todo apunta a que Aaron Rodgers no volverá a jugar con los New York Jets en lo que resta de 2023. El propio jugador reconoció el martes que no está al 100% de su recuperación de la rotura del tendón de aquiles que sufrió en la Semana 1 de la temporada.

"Si estuviera al 100% hoy, definitivamente estaría presionando para jugar. Pero el hecho es que no lo estoy", dijo Rodgers en el "Pat McAfee Show". “He estado trabajando duro para estar más cerca... Todavía faltan 14 semanas para mi cirugía y recibir el alta médica como 100% curado no es realista a las 14 semanas”, afirmó.

La fecha límite para que los Jets activaran a Rodgers de la lista de reservas lesionados era el miércoles, pero el equipo decidió no hacerlo. Los Jets ya estaban eliminados de la contienda por los playoffs, por lo que la decisión no tuvo un impacto en su temporada.

La noticia es una decepción para los aficionados de los Jets, que esperaban ver a Rodgers en acción después de su sensacional carrera con los Green Bay Packers. Rodgers es un cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL y uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos.

Sin embargo, la decisión es comprensible. La rotura del tendón de Aquiles es una lesión grave que requiere un largo tiempo de rehabilitación. Incluso los jugadores más atléticos necesitan al menos seis meses para recuperarse por completo.