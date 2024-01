¡Por quitarse la camisa! Este jugador recibió un regaño de su esposa por hacer el ridículo ante Taylor Swift

El ex ala cerrada de las Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, fue uno de los protagonistas del encuentro entre los Kansas City Chiefs, equipo del cual forma parte su hermano, y los Buffalo Bills, luego de que festejara un touchdown de Travis con su cerveza en mano y sin camisa bajo el intenso frío de Nueva York.

Tras el curioso momento, el jugador contó el podcast New Heights cómo fue el momento y el regaño que se llevó por parte de su esposa. "No mentiré, le di a Kylie (su mujer) un dolor de cabeza" comenzó Jason, mientras Travis Kelce se reía.

"Le adelanté a Kylie. En el momento en el que llegamos le dije: 'Voy a quitarme la playera y salir de aquí' y ella me respondió: 'Jason', no te atrevas'", comentó el jugador, que todavía no confirma de manera oficial su retiro de la NFL. "No estoy pidiendo permiso, lo voy a hacer", expresó el jugador.

De acuerdo con Kelce, esta sería la primera ocasión en la que compartían con su cuñada, la cantante estadounidense Taylor Swift, por lo que su esposa le advirtió sobre mantener el comportamiento.

En este sentido, el Jason recordó cuando conoció a Kylie a lo que agregó que no estaba en las mejores condiciones, por lo que no podía exigirle mucho. "Es parte del encanto de Jason Kelce", añadió entre las carcajadas de su hermano.

Finalmente, el exjugador precisó que la cantante le manifestó su aprecio. "Bueno, Tay dijo que ‘definitivamente te adoro’, así que".