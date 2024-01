NFL: ¿Cuál será el futuro del mariscal Dak Prescott en Dallas Cowboys?

Comenzó la temporada baja de la NFL para los equipos que quedaron en camino en la presente campaña por eso desde ya, las organizaciones comienzan a realizar cambios pensando en el venidero curso y uno de ellos es Dallas Cowboys quienes tienen una situación por resolver con el contrato del mariscal de campo Dak Prescott.

El jugador tiene una cifra de tope salarial de $59.4 millones, la segunda más grande en la NFL detrás de Deshaun Watson de los Cleveland Browns . Este es el último año del contrato de cuatro años y $160 millones que Prescott firmó después de la temporada 2020 que incluía $126 millones garantizados.

El contrato de Prescott estipula que los Cowboys no pueden colocarle la etiqueta de franquicia en 2025. También tiene una cláusula de no intercambio, aunque todo lo que eso realmente significa es que solo puede ser intercambiado a un equipo que cumpla con su aprobación. De manera similar, Russell Wilson tenía una cláusula de no cambio y fue traspasado de los Seattle Seahawks a los Denver Broncos . Cualquier intercambio de Prescott requeriría un contrato reelaborado para hacerlo más aceptable frente al tope salarial para los Cowboys, que es lo que sucedió para facilitar el intercambio de Aaron Rodgers a los New York Jets desde los Green Bay Packers .

Aún así, un intercambio es poco probable por una variedad de razones, comenzando porque los Cowboys tienen muchas ganas de ganar en 2024 y creen que Prescott puede ayudarlos a lograrlo.

Pero la cuestión de Prescott no tiene que ver tanto con 2024 como con 2025 y más allá.

Los Cowboys tienen tres opciones con Prescott y su contrato: no hacer nada, agregar años anulables a su contrato o firmarlo con una extensión de contrato masiva.

A los Cowboys les tomó bastante tiempo conseguir que Prescott firmara en 2021. Pensaron que tenían un acuerdo firmado en 2019 y nunca volvieron a acercarse. No es que no intentaran fichar a Prescott, lo cual se ha convertido en una narrativa muy repetida. Es que Prescott decidió esperar. Jugó un año con la etiqueta de franquicia y obtuvo todo lo que quería en su nuevo contrato incluso después de una terrible lesión en el tobillo derecho.