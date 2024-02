NFL: Mira los mejores duelos entre quarterbacks en la historia del Super Bowl

La NFL está por terminar con el Super Bowl LVIII que se llevará a cabo en Las Vegas entre Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers el próximo domingo 11 de febrero. Patrick Mahomes vs Brock Purdy no es el duelo más llamativo entre mariscales de campo, pero si es uno bastante interesante que analizar, de hecho, vamos a descubrir alguno de los mejores duelos entre quarterbacks en la historia del Super Bowl.

Patrick Mahomes vs Brock Purdy es un duelo desigual, ambos están en momentos diferentes de sus carreras, Mahomes busca su tercer título Vince Lombardi y Purdy está en un duelo donde puede marcar historia para su corta trayectoria, aunque si no logran un resultado favorable no sería una desgracia para el joven de 24 años de edad.

Estos son los mejores duelos entre quarterbacks en la historia del Super Bowl

- Super Bowl XLIX - New England Patriots vs Seattle Seahawks: Tom Brady vs Russell Wilson

Seattle venía de ser campeón del SB y estaban defendiendo el título, pero New England se merendó a su rival con 4 pases de TD de Brady y una intecepción impresionante de Malcom Butler en los últimos segundos de juego a Wilson confirmó el título para Patriots.

- Super Bowl XLV - Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers vs Ben Roethlisberger

Rodgers llegaba a la fiesta grande con mucha presión en su espalda, sin embargo, lanzó 3 pases de TD y fue el MVP del SB. Pittsburgh venía de ser campeón en dos ediciones pasadas con Roethlisberger, fue una demostración de dominio por parte de ambos mariscales, pero al final Green Bay saldría victorioso.

- Super Bowl XXXII - Denver Broncos vs Green Bay Packers: John Elway vs Brett Favre

Packers era un verdadero equipazo, Favre estaba en un gran estado de forma con tres pases de TD, pero el juego terrestre de Denver destrozó la defensa de Green Bay y Elway a pesar de no hacer un gran partido salió victorioso.

- Super Bowl XLIV - New Orleans Saints vs Indianapolis Colts: Drew Brees vs Peyton Manning

Los dos mejores QB del momento se enfrentaban en un duelo que demostraría quien era el mejor del momento, sin embargo, Colts lograron una ventaja de 10 puntos, pero perdieron contra la defensa y la versatilidad de Brees al momento de soltar cada jugada y pase.

- Super Bowl XIX - San Francisco 49ers vs Miami Dolphins: Joe Montana vs Dan Marino