NFL: Este es el récord en postemporada entre Houston Texans y Baltimore Ravens

Después de culminar los partidos de comodines que permitió obtener un lugar en la siguiente instancia a Texans, Chiefs, Packers, Lions, Bills y Buccaneers; la NFL ya tiene estipuladas las fechas en las cuales se llevarán a cabo los encuentros divisionales, aquellos que definirán los conjuntos que estarán presentes en las semifinales.

Uno de los duelos más interesantes de la instancia es el de Baltimore Ravens y Houston Texans, escuadras que finalizaron la ronda regular con récords de 13-4 y 11-7 respectivamente. El choque se llevará a cabo en el M&T Bank Stadium, casa de la franquicia que acumuló un mejor récord entre ambos contendientes. El día pautado para dicho duelo es el sábado a las 05:30 P.M.

La organización favorita para ascender hacia la próxima etapa de la postemporada son, precisamente, los locales, quienes registraron el mejor registro de victorias de toda la campaña 2023-24.

La única vez que dichos clubes se enfrentaron en playoffs fue el 15 de enero de 2012, cuando se midieron en la serie AFC Divisional. Finalmente, la disputa terminó con marcador favorable para los "Cuervos" por 20-13.

Los demás cotejos que se realizarán el fin de semana son 49ers Vs Packers; Lions Vs Buccaneers y Bills Vs Chiefs.