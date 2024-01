NFL: Tras la eliminación de Miami, Dallas y Philadelphia los rumores están al rojo vivo

La NFL está en su etapa más decisiva luego de la Ronda de Comodines donde Dallas Cowboys, Miami Dolphins y Philadelphia Eagles quedaron eliminados contra todo pronóstico. De hecho, estas derrotas podrían tener consecuencias más severas de las que se cree, a tal punto que ya iniciaron unas olas de rumores de cambios importantes en estas organizaciones.

Miami Dolphins pagó caras las derrotas con Buffalo Bills

Si bien es cierto que Miami Dolphins no lució bien en la derrota 26-7 contra Kansas City Chiefs en su duelo de comodines, las condiciones climáticas sin duda alguna afectaron el desarrollo del juego para el equipo. No es lo mismo jugar en Miami de local frente a Pittsburgh Steelers que en la congelada Kansas contra uno de los mejores mariscales de campo de la actualidad.

Si Miami hubiese cerrado mejor la temporada regular, evitaba el duelo en el Estadio Arrowhead, es una de las razones por la cual Tua Tagovailoa quedó especialmente señalado, por lo mal que cerraron la campaña contra equipos con marca ganadora. Tua no se ganó la extensión millonaria y tendrá que luchar el próximo año por un contrato de al menos 250 millones de dólares y sí, seguramente permanezca en el equipo aunque muchos no lo vean como el líder de la franquicia.

Dallas Cowboys el más decepcionante de los equipos eliminados

Dallas Cowboys fue el peor equipo de la Ronda Divisional, su trayectoria en la campaña regular 2023 fue fantástica, luciendo en gran forma Dak Prescott y la defensa de los Cowboys. Sin embargo y contra todo pronóstico en el partido más importante de la temporada, volvieron a fracasar en un juego donde la defensa no existió y Prescott mostró la peor versión en su carrera para un resultado 48-32 y una dura eliminación contra Green Bay Packers.

El entrenador Mike McCarthy no parece que tenga muchas papeletas para mantenerse en su puesto al igual que Prescott y está claro que Dak falló durante el juego frente a Green Bay, pero McCarthy falló en todo, no hizo nada bien, no tomó buenas decisiones y tras la salida de Bill Belichick de New England Patriots, podría quedarse sin trabajo.

Philadelphia Eagles dio un paso al frente, pero no fue suficiente

Philadelphia Eagles es un equipo que se mostró vencedor en gran parte de la temporada, pero nunca lució lo suficientemente sólido como San Francisco 49ers, Baltimore Ravens o incluso Dallas Cowboys, que en algún momento pintaba para ser campeón del Super Bowl. Perdieron 6 de los últimos 7 partidos de temporada regular y todo eso lo llevaron a un duelo donde tenían más que Tampa Buccaneers, pero no lo demostraron en el terreno de juego con una derrota 32-9.

La figura de Matt Patricia fue un problema para la organización, una vez que fue nombrado coordinador defensivo todo se vino abajo y no lograron recuperar ese ritmo impresionante de inicio de temporada. Eagles parece ser el equipo donde más cambios ocurrirán y de hecho, sería en todas las secciones importantes de la institución, no pueden cambiar su identidad de un momento a otro.