El camino a Los Ángeles 2028: La NFL refuerza el flag football con un evento lleno de celebridades

El sabor latino y la leyenda del emparrillado se unen en San Francisco. El cantante colombiano J Balvin, la estrella mexicana Diana Flores y el miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders, encabezan el cartel de lujo para el ‘Flag Football Game’ previo al Super Bowl LX.

Este evento, que se ha consolidado como un puente entre el deporte y la cultura popular, promete ser uno de los puntos más altos de la agenda de la NFL en California. El artista global J Balvin expresó su entusiasmo por liderar uno de los conjuntos:

“Ser parte de este gran partido de flag football en la semana del Super Bowl será increíble. Estoy listo para liderar a mi equipo, ponerle onda y ofrecer un espectáculo divertido que los aficionados recordarán”, afirmó este martes el cantante.

Estrellas, creadores y un escenario de lujo

El Moscone Center de San Francisco será el epicentro de la acción el próximo 7 de febrero, apenas 24 horas antes de que se dispute el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium. Organizado en colaboración con YouTube, el partido contará con dos equipos que mezclan la destreza de atletas profesionales con el carisma de figuras de la música y creadores de contenido.

La competencia tendrá como capitanes a J Balvin, ganador de cinco Grammy Latinos, y a Druski, el influyente comediante estadounidense. Este último recordó su pasado deportivo para calentar los ánimos: "En la secundaria jugué flag football, así que espero llevar esa misma intensidad al campo el próximo 7 de febrero", señaló Druski.

El flag football: Una prioridad olímpica

Más allá del espectáculo, el evento subraya la importancia estratégica de esta disciplina. La presencia de Diana Flores, embajadora global de la NFL y capitana de la selección mexicana, junto a Ashlea Klam, figura del equipo estadounidense, resalta el crecimiento de un deporte que ya tiene la mira puesta en su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La NFL ha impulsado el flag football como una herramienta clave para la internacionalización de la liga y la inclusión de más mujeres en el ecosistema del fútbol americano.

Leyendas en el campo y en las laterales

La calidad técnica está garantizada con la participación de dos de los quarterbacks más electrizantes en la historia de la liga: Cam Newton y Michael Vick, quienes se encargarán de dirigir las ofensivas. Para elevar el nivel competitivo, el mítico Deion Sanders, dos veces campeón del Super Bowl, dejará por un momento su rol como entrenador colegial para asumir las riendas tácticas desde la lateral.

Una audiencia en crecimiento constante

Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social e influencers de la NFL, destacó que esta tercera edición busca romper récords. Tras haber alcanzado más de seis millones de visualizaciones en la edición del año pasado (Super Bowl LIX), las expectativas para 2026 son aún mayores.

“Este evento une al deporte, el entretenimiento y la cultura de una manera auténtica. Se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los aficionados porque permite ver a sus ídolos en un entorno relajado pero competitivo”, concluyó Trombetta.