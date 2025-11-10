Adiós a un visionario: Paul Tagliabue, ex comisionado y miembro del Salón de la Fama, muere a los 84 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol americano profesional está de luto. Paul Tagliabue, el séptimo comisionado de tiempo completo en la historia de la National Football League (NFL), falleció este domingo a la edad de 84 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado. Según reportes de Adam Schefter de ESPN, la causa aparente de su muerte fue producto de una insuficiencia cardíaca complicada por su batalla contra la enfermedad de Parkinson.

Tagliabue asumió el liderazgo de la liga en el otoño de 1989, tras ser votado para suceder a la leyenda Pete Rozelle. Tras un poderoso y transformador mandato de 17 años, entregó las riendas a Roger Goodell en 2006.

Un Legado de Expansión y Estabilidad

El mandato de Paul Tagliabue se caracterizó por un crecimiento exponencial y una estabilidad sin precedentes para la liga. Su capacidad para negociar y su visión estratégica moldearon la NFL moderna.

Entre los logros más significativos de su gestión se destacan:

Expansión de la Liga: La NFL creció de 28 a 32 equipos y la estructura de divisiones pasó de seis a ocho.

Paz Laboral: Logró negociar un acuerdo clave de paz laboral entre la liga y la Asociación de Jugadores (NFLPA), asegurando años de estabilidad sin paros.

Alcance Global: Impulsó el crecimiento del juego a nivel mundial , sembrando las bases para los juegos internacionales actuales.

Medios Propios: Estableció la propia red de televisión de la liga (NFL Network) y lanzó el sitio web oficial de la NFL, sentando las bases de su imperio mediático.

Liderazgo en Crisis: Navegó a la liga a través de las tragedias nacionales, incluyendo los ataques del 11 de septiembre y el impacto devastador del Huracán Katrina.

Reconocimiento y Homenaje Póstumo

En reconocimiento a su invaluable contribución, Paul Tagliabue fue elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Profesional como parte de su Clase Centenaria de 2020. Fue consagrado formalmente en agosto de 2021 y se une a Joe Carr, Bert Bell y Pete Rozelle como los únicos comisionados/presidentes de la NFL incluidos en el Salón.

El actual comisionado, Roger Goodell, emitió un emotivo comunicado en nombre de la liga:

"Todos nosotros en la NFL estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Paul Tagliabue, cuyo liderazgo y visión de principios pusieron a la NFL en el camino hacia un éxito sin precedentes. Paul era el máximo administrador del juego, alto en estatura, humilde en presencia y decisivo en su lealtad a la NFL."

Tagliabue, un nativo de Nueva Jersey, nació el 24 de noviembre de 1940, en Jersey City.