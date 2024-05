Checo Pérez enseña el casco especial que usará en el GP de Miami con representación latina

Checo Pérez mostrará el orgullo latino este fin de semana con un casco especial para el GP de Miami.

El casco que usará el piloto mexicano de Red Bull tendrá 20 banderas en forma de corazones de países de latinoamérica. En las imágenes se observa a México, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, entre otros.

“¡Qué orgullo poder representar a todos los latinos alrededor del mundo! I'm so proud of representing the latin american people around the world”, escribió Checo Pérez en español y en inglés.

Se espera una gran presencia de celebridades latinas en el GP de Miami que se celebrará este domingo 5 de mayo.

Max Verstappen buscará liderar en Miami

Dos semanas después del Gran Premio de China, la acción de la Formula Uno vuelve a Miami (Florida, EEUU) para vivir un nuevo capítulo con un objetivo repetido, el de que los diecinueve pilotos de la parrilla vayan al acecho del tricampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Como si de una trama televisiva se tratase, las subtramas cambian, pero el argumento principal de la serie, que acumula ya cuatro temporadas con un mismo objetivo, sigue siendo desbancar a ‘Mad Max’, en este caso en un fin de semana con carrera normal el domingo pero también al ’esprint’ este mismo sábado.

Y es que tan solo el español Carlos Sainz (Ferrari) ha saboreado la victoria esta temporada y lo hizo, en parte, gracias al problema en el freno trasero del monoplaza de Verstappen, lo que le hizo abandonar la carrera al término de la quinta vuelta.



No obstante, la subtrama de este fin de semana parece tener algo más de interés y, de hecho, está centrada en el equipo de Red Bull, en el que ‘nunca pasa nada’, pues la escudería austriaca anunció este miércoles la salida a principios de 2025 del director técnico de Oracle Red Bull Racing y arquitecto de los coches ganadores de Sebastian Vettel y del neerlandés Verstappen, Adrian Newey.