Tres jockeys boricuas ganaron más del 50% de las carreras de Gulfstream Park

La reunión de hoy 15 de febrero de 2024 en el hipódromo de Gulfstream Park estuvo dominada principalmente por los jinetes puertorriqueños, pues de las nueve competencias que se disputaron en el óvalo de Florida, seis de ellas fueron ganadas por los boricuas; José Luis Ortiz, Irad Ortiz Jr. y John Velázquez.

José Luis Ortiz se llevó la primera carrera de la tarde con yegua Vingativa, una sorpresa que dejó un dividendo en taquilla de $16,40 a ganador. El segundo triunfo de la tarde para el puertorriqueño llegó en la penúltima carrera con el caballo Mehlek, que también devolvió un muy buen dividendo a los apostadores de 12$ por cada boleto apostado.

Otro de los que duplicó en la reunión fue John Velázquez, quien se impuso en la segunda de la tarde con el tresañero Jabran y después ingresó al círculo de ganadores en la quinta competencia con Porquerolles, un Long Shot que abonó un dividendo de 24,20$ a ganador. En esa carrera la exacta fue boricua, por que en el segundo puesto llegó Kake´s Arrow con la monta de Edgar Zayas. El dividendo de esta apuesta fue de 249$.

Por último el que no podía faltar Irad Ortiz Jr., el actual líder del meeting también se llevó dos triunfos en la tarde. Primero en la tercera carrera con Coppermaster, que pagó 11,80$ a ganador y después con el gran favorito de la sexta For Some Reason. Ortiz Jr. despegó con 17 triunfos de ventaja sobre su más cercano competidor Paco López.