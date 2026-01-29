¡Siguen las suspensiones! Aqueduct canceló el programa del sábado y domingo

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) anunció la noche de este jueves 29 de enero, la cancelación de las carreras del sábado y domingo en el Hipódromo Aqueduct debido a las temperaturas árticas y sensación térmica extremadamente bajos que se pronostica que afectarán el área metropolitana de Nueva York.

Aqueduct: Podría efectuar jornadas extras para febrero

Según, la página oficial de la NYRA, en consulta con el Jockeys’ Guild, la New York Thoroughbred Horsemen’s Association (NYTHA) y New York Thoroughbred Breeders, Inc. (NYTB), solicitará la aprobación formal de la New York State Gaming Commission (NYSGC) para realizar carreras en vivo el miércoles 4 de febrero con días de recuperación adicionales que se determinarán en una fecha posterior.

Además, la NYRA publicará en los próximos días un nuevo calendario para las jornadas suspendidas debido al mal tiempo y llamados de condiciones modificado.