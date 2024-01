Retiran a tres ejemplares que participarían en un stakes el sábado en Gulfstream Park

Los caballos Palazzi, Red Run y Catch That Party, inscritos el sábado 27 de enero en el William L. McKnight Stakes (G3) en distancia de 2.400 metros en la pista de grama de Gulfstream Park, han sido retirados y esto permite que los elegibles Starting Over, F Five y Shawdyshadwyshawdy, puedan entrar a la contienda que repartirá unos $200.000 en premios.

La razón por la cual estos ejemplares (dos de Michael Maker y uno de Mark Casse) no participarán en la carrera, es que fueron inscritos el mismo día en otro stakes pero en el hipódromo de Sam Houston, y sus respectivos allegados decidieron mover a estos ejemplares a ese circuito para competir por la John B. Connally Turf Cup Stakes (G3), con igual premio y también en una milla y media. La información fue dada a conocer por el periodista David Grening del medio norteamericano Daily Racing Form.

El William L.Mcknight de 2023 ganado por Red Knight

Ahora, en este clásico en Sam Houston, Palazzi tendrá la monta del venezolano Freddy Manrrique, Catch That Party irá con David Cohen en el sillín y Red Run será latigueado por el panameño Fernando Jara. Estos dos últimos caballos son pensionados de Michael Maker.

En cambio en Gulfstream Park, con la ausencia de estos tres animales, aún cuando no estaban entre los más cotizados, cobra mucho más fuerza el favoritismo del irlandés Francesco Clemente, la monta de Irad Ortiz Jr. que hará batería con Chad Brown, quien intentará asegurar los tres primeros puestos con Stone Age y el veterano pistero de ocho años Rockemperor.

Francesco Clemente es un hijo de Dubawi que tiene tres actuaciones en Estados Unidos y ya ha conseguido un triunfo y fue en octubre del año pasado, durante el meeting de Belmont en Aqueduct.