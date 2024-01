El Al Maktoum Challenge y su millonaria bolsa tendrá en competencia a estos ejemplares

El Carnaval Hípico de Dubái seguirá este viernes 26 de enero con la disputa de nueve carreras y dos competencias de Grado 1. El Fashion Friday (Viernes de la Moda) tendrá su escena en el gigantesco hipódromo de Meydan y el evento central de la jornada es el Al Maktoum Challenge (G1), una carrera pautada a distancia de 1.900 metros para ejemplares de cuatro años y más, nacidos en los hemisferios Norte y Sur y ejemplares de tres años procedentes del hemisferio Sur.

La atractiva bolsa de más de 3.600.000 Dírham (más de US$1.000.000) la hace la competencia de mayor rango dentro de la noche. Dos ejemplares suramericanos intentarán sacar la cara por este lado del continente: el uruguayo Atlético El Culano, que ganó en su más reciente actuación el 22 de diciembre de 2023 en 1.900 metros y el chileno First Constitution, que no pudo en su primera carrera de 2024 el 5 de enero. Atlético El Culano será conducido por José da Silva con 57 kilos y en cambio, First Constitution tendrá a Connos Beasley en el sillín también con el mismo peso.

Made In Dubai, el caballo propiedad del Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, buscará su segunda victoria de forma consecutiva y la tercera en sus últimas cinco actuaciones. Este descendiente de More Than Ready que llevará Mickael Barzalona, es uno de los que más suena para disputar el primer puesto junto con el británico Military Law, que se perdió de manera increíble con Atlético El Culano en esa prueba del 22 de diciembre.

La yegua Mimi Kakushi, que participó en las Kentucky Oaks (G1) de 2023 y figuró octava de Pretty Mischievous, es la compañera de establo de Made In Dubai y esta corredora, ganadora de tres en ocho salidas, intentará dar la campanada con la conducción de Royston Ffrench y unos 54.5 kilos.

Celtic Prince, el estadounidense Clapton, Desert Wisdom, Everfast, Franz Strauss, Walk Of Stars y Kabirkhan, completan la nómina de inscritos. La hora de salida en Venezuela será a las 12:25 de la tarde.

La transmisión de esta prueba y toda la jornada será a través de la pantalla deportiva de Meridiano Televisión, que en exclusiva y por primera vez para Venezuela, presentará las emocionantes carreras de caballos de Meydan, con narración y comentarios en vivo a partir de las 9:30 de la mañana de este viernes 26 de enero.