Hipismo

¡Otra jornada menos! Charles Downs y Laurel Park cancelan carreras del sábado y domingo

La temporada de frio en la costa este mantiene un yugo sobre los óvalos en las últimas semanas

Por

Saúl García
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 03:48 pm
¡Otra jornada menos! Charles Downs y Laurel Park cancelan carreras del sábado y domingo
Archivo
Suscríbete a nuestros canales

La tormenta invernal que azota varias partes de la costa este de Estados Unidos, continua y este viernes se dio a conocer que, debido a las bajas temperaturas, los hipódromos de Charles Downs y Laurel Park, cancelaron las jornadas de carreras del fin de semana.

NOTAS RELACIONADAS

Estados Unidos: Canceladas jornadas en Charles Downs y Laurel Park

El óvalo de Charles Downs en West Virginia, publicó en su cuenta de la red social X que la jornada de competencias del sábado, fue cancelada a causa del extremado frio que hará ese día en el estado y que afectará al recinto.

Por su parte, en el condado de Maryland, donde está el óvalo de Laurel Park, informó que la programación de carreras del domingo 8 de febrero, no se realizará por la misma situación.

Debemos recordar que, en la ciudad de Nueva York no habrán carreras sábado ni domingo en el meeting de Aqueduct, por la misma ola de frio que azota toda la costa este de Estados Unidos.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Viernes 06 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo