Newgrange busca ganar por segundo año el San Pasqual Stakes en Santa Anita

La cartelera de stakes este sábado 27 en Estados Unidos no solo es la que presentará Gulfstream Park. Otros hipódromos como el caso de Santa Anita, también tendrán cotejos selectivos y en esta oportunidad el turno será para el San Pasqual Stakes (G2), una competencia en 1.800 metros y premio por repartir de $200.000.

Ocho participantes quedaron en la carrera número ocho de la tarde en el óvalo de Arcadia y de una vez, el favoritismo de Newgrange se hace notar. El hijo de Violence que entrena Phillip D’Amato, tendrá un nuevo jockey, el experimentado Víctor Espinoza. Este impulsará al nieto de Empire Maker para que pueda conseguir por segunda vez este San Pasqual.

El año pasado, específicamente el 28 de enero, Newgrange con Juan Hernández en el sillín, batió a Hopper por un cuerpo de diferencia en crono de 1:49.4. Ahora, con campaña de doce actuaciones y seis primeros para $887.634 dólares, Newgrange intentará ampliar su racha selectiva que comenzó el 26 de diciembre de 2023 con un cómodo triunfo en el San Antonio (G2), montado por Irad Ortiz Jr.

Newgate, el entrenado por Bob Baffert, surge como principal enemigo. Esta monta de Joel Rosario corrió el 6 de enero en una Opcional de Reclamo de $80.000 en 1.300 metros y perdió a medio cuerpo de Big City Lights. Lleva de 7-2 y en Santa Anita su récord es de 3-1.

El otro entrenado por Baffert, Mr Fisk, viene de triunfar en el Native Diver (G3), el mismo día que ganó Newgrange, el del Opening Day de este Classic Meet. “El Tío” Bob prefirió montar a Juan Hernández para tratar de que gane su cuarta carrera.

Los otros competidores son: Two Rivers Over, Stilleto Boy, I’mgonnabesomebody, Mixto y War At Sea.