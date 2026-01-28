Mike Repole al Jockey Club: Hagamos un debate nacional de cuatro horas sin censura

Suscríbete a nuestros canales

En lo que se ha convertido en un tema, casi de interés nacional, y que comenzó con una posible demanda de Mike Repole a los entes de turf de Estados Unidos de cómo llevar el turf de Estados Unidos, el multimillonario Mike Repole, propietario de Repole Stable ha llevado su discusión con las organizaciones que administran el hipismo en Estados Unidos a otro nivel.

Estados Unidos: Mike Repole propone un debate nacional al Jockey Club.

Luego que este martes, la directiva del Jockey Club emitiera un comunicado de respuesta nacional al propietario Mike Repole, por medio de diferentes medios de comunicación, el controversial propietario de purasangres de carreras ha respondido al mismo comunicado con una respuesta a la ofensiva.

Repole ha propuesto a la directiva del Jockey Club realizar un gran debate nacional televisado de cuatro horas, y al final del mismo, cada uno realice una donación de $1.000.000 para contribuir con el cuidado de los purasangres de Estados Unidos.

Respuesta de Mike Repole:

«Propongo un foro en directo y sin censura de cuatro horas de duración entre mí y la Junta de Comisarios del Jockey Club, que se retransmitirá para que lo vean todos los operadores de hipódromos, propietarios, entrenadores, criadores, jinetes, empleados, apostantes y aficionados del sector. Total transparencia. Sin manipulaciones. Sin guiones. Para animaros aún más a hacer lo correcto para la gente de esta industria y para los propios purasangres, propongo un compromiso de $1.000.000 de dólares para el cuidado posterior vinculado a este foro. Yo contribuiré personalmente con $500 000 dólares. Los administradores contribuirían colectivamente con $500 000 dólares», manifiesta en su propuesta.