La pelea no se detiene: El Jockey Club responde tajante a Mike Repole (+Comunicado)

El pasado 20 de enero, el propietario de purasangres Mike Repole anunció que iba a entablar una demanda contra empresas e instituciones de la Unión Americana que velan por el turf de ese país, con el fin de “salvar la industria” como él lo ha indicado en los últimos años.

Estados Unidos: Jockey Club responde a Mike Repole con un comunicado

Luego que la semana pasada, el millonario y propietario de purasangres de carreras, Mike Repole, manifestó que iba a demandar a los diferentes entes que hacen vida en el turf de Estados Unidos, omo The Jockey Club, La Organización Breeders’ Cup, la National Thoroughbred Racing Association (NTRA) y la Thorougbred Owners and Breeders Association (TOBA), en la tarde de este martes 27 de enero se dio a conocer un comunicado de The Jockey Club en respuesta a la posible futura querella legal impulsada por Repole.

COMUNICADO DE THE JOCKEY CLUB:

"Como administradores de The Jockey Club, trabajamos para mejorar las carreras y la cría de caballos de manera que se proteja a los animales, se apoye a los trabajadores, se haga crecer la industria y se fomente la confianza del público. Nuestra prioridad ha sido centrarnos en el trabajo y evitar dar oxígeno a las acusaciones infundadas del Sr. Repole. Pero ante la escalada de amenazas y el torrente de desinformación, es hora de dejar las cosas claras, con hechos, no con retórica.

A partir de hoy, analizaremos los ataques del Sr. Repole para demostrar por qué estas acusaciones se basan en hechos incompletos y falsedades y son perjudiciales para nuestro deporte. También destacaremos las formas en que el Jockey Club apoya las carreras y la cría de caballos pura sangre a lo largo de todo su ciclo de vida. A continuación, nuestras respuestas:

Afirmación: El Sr. Repole alega que la Junta de Comisarios está plagada de conflictos de intereses y se dedica a realizar transacciones personales en beneficio propio para obtener beneficios económicos implícitos.

Realidad: Las acusaciones del Sr. Repole sobre la Junta de Comisarios son infundadas y representan el peor tipo de ataque, el que intenta dañar la reputación mediante insinuaciones en lugar de hechos. El Sr. Repole incluso ha admitido que no tiene hechos en los que basarse y que presentar una demanda es su única forma de intentar encontrar algo relevante.

Estas acusaciones imprudentes son irresponsables, infundadas y profundamente injustas para las personas que dedican su tiempo de forma voluntaria y actúan de buena fe para apoyar las actividades del Jockey Club, una organización sin ánimo de lucro de Nueva York que opera de conformidad con los requisitos sobre conflictos de intereses de las leyes sobre organizaciones sin ánimo de lucro de Nueva York.

Afirmación: El Jockey Club hace un uso indebido de sus reservas de efectivo.

Realidad: En los últimos 15 años, The Jockey Club ha aportado 112 millones de dólares para apoyar una amplia gama de actividades relacionadas con las carreras, la cría y el cuidado posterior, al margen de las operaciones de nuestras empresas. Para 2026, The Jockey Club se ha comprometido a aportar 7 millones de dólares adicionales para apoyar estas causas. Esta inversión de casi 120 millones de dólares es fundamental para impulsar el crecimiento y la innovación, y para apoyar múltiples iniciativas destinadas a aumentar el apoyo a las organizaciones de cuidados posteriores, la seguridad equina, la cobertura televisiva nacional y el marketing, todos ellos aspectos esenciales para la vitalidad y el atractivo público del sector.

Afirmación: The Jockey Club no ha abordado la cuestión de los cuidados posteriores.

Realidad: El cuidado posterior es una responsabilidad compartida por toda la industria. El Jockey Club ha cumplido con su función de manera responsable, y es erróneo afirmar que ha ignorado el cuidado posterior o que «nada ha cambiado». El Jockey Club es la mayor fuente de financiación del cuidado posterior, con una contribución de 2,5 millones de dólares este año y 23 millones de dólares en los últimos 15 años, y es miembro fundador de la Thoroughbred Aftercare Alliance.

Además, el Sr. Repole publicó recientemente un «plan» de cuidados posteriores en X y criticó al Jockey Club por no implementarlo. Sin embargo, lo que compartió fue una «proyección del modelo de financiación» muy básica que refleja en gran medida el enfoque de financiación de la Thoroughbred Aftercare Alliance y que, como le comunicó claramente el Jockey Club, carecía de componentes clave de un plan completo y viable, es decir, cómo se incentivaría a los donantes, cómo se gastarían los fondos adicionales y cómo se mediría el éxito.

El Jockey Club aumentará su apoyo a la Thoroughbred Aftercare Alliance en 2026 y seguirá colaborando con las empresas de venta y otras partes interesadas para apoyar a la Thoroughbred Aftercare Alliance y otras iniciativas más amplias, como el reciclaje profesional y la trazabilidad".