Más de $3.000.000 costaron los dos grandes enemigos de Mystik Dan en el Preakness Stakes (G1)

Numerosos titulares de prensa y páginas se han escrito sobre la situación de desencuentro entre el legendario entrenador norteamericano, Bob Baffert y la administración del Hipódromo de Churchill Downs, motivo por el cual desde 2021 el gran entrenador Hall de la Fama no puede presentar ejemplares a ninguna carrera de Churchill Downs, incluyendo el Kentucky Derby (G1), primero de la Triple Corona.

En el mes de enero de 2024 Bob Baffert decide cerrar el capítulo de enfrentamiento contra la administración de Churchill Downs y "ver hacia adelante", según escribió en las red social X, aunque en el mes de abril uno de sus propietarios principales, Amr Zedan, introdujo demanda contra Churchill Downs alegando que cuando invirtió en ejemplares purasangres era público que la suspensión de Baffert no estaría vigente para este año 2024.

La demanda no prosperó y uno de los mejores potros de la generación, el ejemplar Muth (Good Magic), no pudo correr el Kentucky Derby, al igual que varios compañeros de establos que realizaron excelentes actuaciones en pruebas clasificatorias como Imagination (Into Mischief) y Nysos (Nyquist). Esta semana se anuncia que los ejemplares Muth e Imagination serán inscritos al Preakness Stakes (G1) de 2024.

El Preakness S. es el segundo paso de la triple corona norteamericana y el ejemplar Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby, deberá enfrentar a los dos potros de Bob Baffert que costaron en subasta, por una parte $2.000.000 precio de Muth, propiedad del Zedan Racing y por la otra $1.050.000 precio en subasta de Imagination, propiedad un sindicato de propietarios.

El potro Mystik Dan, ejemplar criado en casa por sus propietarios en Kentucky, deberá enfrentar dos grandes enemigos, entrenados por Bob Baffert, que entre ambos costaron más de 3 Millones de Dólares en subasta. Aunque podemos decir que ya Mystik Dan demostró que puede hacerlo en el Kentucky Derby, donde derrotó a Sierra Leone y Forever Young, que costaron en subasta $2.300.000 y 720.603, es decir, entre ambos, también más de 3 Millones de dólares.