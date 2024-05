Jockey boricua triplica victorias en Estados Unidos

Totalmente desprendido tanto por número de victorias como por dinero producido con sus conducidos, el jockey puertorriqueño Edgard Zayas se mantiene como líder indiscutible en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park que culminará en el mes de septiembre. Zayas acumula 55 triunfos contra 39 de su más cercano perseguidor, Miguel Ängel Vásquez.

En total Zayas acumula 95 victorias en el año 2024 por lo que en breve debe alcanzar la centena de victorias en el año. El boricua es ganador de más de 2300 carreras a lo largo de sus doce (12) años de experiencia profesional en Estados Unidos y ha producido de por vida la cantidad de $71,041,474 con sus ejemplares piloteados.

Este jueves 30 de mayo Edgard Zayas inicia la ruta ganadora en la tercera carrera con el ejemplar American of Course (Awesome of Course) entrenado y propiedad de Saffie Joseph Jr., sigue la ruta victoriosa en la quinta carrera con Thirty Pound Test (Valiant Minister), otro Floridano entrenado por Saffie Joseph Jr. y cierra la faena al ganar la séptima carrera con Quester (Into Mischief), presentado por Heather Smullen.

Edgard Zayas ganó ocho (8) competencias la semana anterior e inicia esta semana con trío de victorias. El boricua registra un total de 20 compromisos de monta en Gulfstream park, entre el viernes 31 y el domingo 2 de junio de 2024.