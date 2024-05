Irad Ortiz Jr. gana en el Memorial Day el stakes del día en este hipódromo

Con rumbo hacia su sexto Eclipse Award, el jockey de Puerto Rico Irad Ortiz Jr. continúa demostrando su enorme calidad profesional que lo mantiene como líder en la estadística de jockeys a nivel nacional en Estados Unidos. Ortiz Jr. fue el primer jockey en arribar a las 100 victorias en Estados Unidos en el año 2024 y este lunes feriado de Memorial Day, logra el primer stakes de Grado del día al imponerse en el Wonder Again S. (G2) de $200.000 que se escenificó en al hipódromo de Aqueduct en el meeting Belmont At The Big A.

Irad Ortiz Jr. se anota el stakes de grado N°18 del año a bordo de Segesta (Ghostzapper), yegua entrenada por Chad Brown, propiedad del Juddmont que terció entre las primeras muy cerca de la favorita Sweet Rebeca, para arremeter en firme en la recta final y contener el avance de las atropelladoras SyB y Vive Veuve, que tuvieron que conformarse con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Segesta con Ortiz Jr. abona en taquilla el buen dividendo de $10,00 por ganador, agenciando un crono de 1.48.1 para 1800 metros sobre pista de grama. La potra tresañera, nieta materna de First Defence, obtiene su segunda victoria y primera selectiva en esta carrera de grado, además de un segundo lugar en apenas 4 actuaciones. Irad Ortiz Jr. por su parte registra 8 montas para el Memorial Day y a partir del jueves 30 de mayo montará en Churchill Downs, donde firmó un total de 21 compromisos de monta entre el jueves 30 y el domingo 2 de junio.

El entrenador inglés Chad Brown, ganador de cuatro Premios Eclipse como entrenador del año en Estados Unidos, preparador que presentó tres yeguas en esta oportunidad, alcanza su sexta victoria en el Wonder Again Stakes en Nueva York y completa un total de 16 victorias clásicas de Grado en lo que va del año 2024.